الرئيس بري: التأكيد على أهمية ولاية الأمم المتحدة على أي قوة ستعمل لتنفيذ بنود القرار 1701 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم