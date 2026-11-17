حردان في الذكرى الـ94 لتأسيس “القومي”: مؤسسة الجيش وحق المقاومة ضمانة الوحدة ودرع السيادة

أقام “الحزب السوري القومي الاجتماعي” حفل استقبال لمناسبة عيد تأسيسه، في فندق “كراون بلازا” – بيروت، حيث كان في استقبال المهنئين رئيس الحزب النائب السابق اسعد حردان، ورئيس المجلس الأعلى جورج ديب، وأعضاء قيادة الحزب.

حضر الاحتفال ممثل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري النائب محمد خواجة، نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب، وزير العمل الدكتور محمد حيدر ممثلاً بالدكتور حسين محيدلي، ووزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ممثلاً بالمدير العام للوزارة فادي سنان ، رئيس تيار “المرده” سليمان فرنجية ممثلاً بعضو المكتب السياسي فيرا يمّين، وحضر مهنئاً ممثل سفير العراق القائم بأعمال السفارة أمين نصراوي، سفير فلسطين في لبنان الدكتور محمد الأسعد ممثلاً بالمستشار العميد سمير أبو عفش، وفد من السفارة والبيت الروسي، والمستشار السياسي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ميسم كهرماني، النواب: محمد شري، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، فريد البستاني، وعلي عسيران ممثلاً بالمحامي حسين فياض، طوني فرنجية ممثلاً بسامر عنتر، جبران باسيل ممثلاً برمزي دسوم، أسامة سعد ممثلاً بعضو الأمانة العامة إبراهيم ياسين، النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وحضر الوزراء والنواب السابقون: مروان شربل، إبراهيم الضاهر، وديع الخازن، علي حيدر، عصام نعمان، عدنان منصور، فيصل الداوود، ناجي البستاني، عاصم قانصو، باسم الشاب، ناصر قنديل. وحضر المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير مُمثلاً بالمقدم محمد زعيتر، الرئيس الاعلى للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسية في العالم البطريارك مار اغناطويس افرام الثاني ممثلا بالمطران كارلوس بابي وحشد من الشخصيات الدينية والعسكرية وممثلين عن الاحزاب والفصائل الفلسطينية.



وتلقى حردان برقيات تهنئة بمناسبة عيد التأسيس من رئيس مدير المراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية باسم رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبرقية تهنئة من الكاثوليكوس آرام الأول رئيس مجلس الكنائس العالمي وممثل الكنائس الارثوذكسية الشرقية والشرق الاوسط والعالم العربي.





بداية، النشيد الوطنيّ ونشيد الحزب “القومي”، ثم ألقى حردان كلمة قال فيها: ” نُحيي بفرح كبير عيدَ تأسيس حزبنا، الحزب السوري القومي الاجتماعي، ونستحضر معكم معنى التأسيس بما ينطوي عليه من انطلاقة فكرة وحركة تتناولان حياة أمة بأسرها، وبما يجسّد من مضامين أخلاقية ونهضوية، وثوابت نضالية، وانتماء صادق، وإيمان بقضية تساوي وجودنا. التأسيس، في جوهره، لم يكن فعلاً عابراً، ولا استجابة ظرفية لحدث مؤقت، بل كان موقفاً تاريخياً في مواجهة واقع مرير وصعب، واستعصاءً على عوامل التفكك والتخبط والضياع. لقد أراده أنطون سعاده مشروعاً للخرُوج من دائرة العجز إلى رحاب الفعل، ومن التشتت إلى وحدة الإرادة، ومن الاستسلام لمفاعيل الأحداث إلى صناعة التاريخ.



نحن، نُحيي عيد التأسيس، تجديداً للعهد، وتأكيداً على مضاء العزيمة وصلابة الإرادة، وإيماناً بالفكرة التي لا تموت، والإرادة التي لا تنكسر، والقضية التي تستحق أن نبذل في سبيلها كل جهد، وأن نواصل من أجلها الطريق. وخيارنا على الدوام، جهاد مستدام لدفع الويل وتحدي المستحيل مهما اشتدّت الظروف وتعاظمت الصعاب”.



تابع: “رُبّ سائل، في ظل ما تشهده بلادنا من ضعف وانقسام، أي مشهدية تعبر عن قيم الحق والحرية، وعن إرادة التحدي والمواجهة. أسئلة كثيرة، والأجوبة عليها من قاموس النهضة، فكما كان التأسيس جواباً على سؤال “ما الذي جلب على شعبي هذا الويل”، فإن أجوبتنا حاسمة بلا تلكؤ ولا تردد، وهي أننا ماضون على طريق الصراع دفاعاً عن أرضنا وعن حقنا وعن كرامة شعبنا. وهذا عهد يتجدد من حزب مقاوم ونهضة لا تعرف الانكسار. الأسئلة، على بساطتها، تستوجب أجوبة كبيرة في معانيها ودلالاتها، فأيّ شعب في العالم تُحتل أرضه، وتُنتهك سيادة بلاده، يقف متفرّجاً، من دون أن ينهض لتحمل مسؤولياته وتجميع قواه وتوحيد طاقاته من أجل التحرير واستعادة الحق؟ إنّ الشعوب التي تفيض عزاً وكرامةً، لا تستسلم للاحتلال، والحق لا يُصان بالاستجداء، والسيادة لا تتحقق بالأمنيات. المطلوب رفض الاستسلام، وتوحيد الجهود، والقيام بكل ما تقتضيه المسؤولية الوطنية لإنهاء الاحتلال وصون السيادة والكرامة.



واكد ان المطلوب أيضاً تعزيز الوحدة الوطنية لا إضعافها، وتحصين المجتمع لا استنزاف مناعته وتمزيق نسيجه، ولذلك نشدّد على أن الحوار الوطني هو مطلب أساسي، ولا نرى سبباً ولا مبرراً لعدم إطلاقه ولبنان بأمسّ الحاجة إليه. المطلوب معالجة جذرية وجادة للأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية التي تثقل كاهل الناس جميعاً، وكل مماطلة وتأخير في هذه المعالجات يؤدي إلى انهيار الأمن الاجتماعي، الذي يجب أن يكون أولوية وطنية، ومسؤولية الدولة ليست إدارة الأزمات، بل معالجتها من جذورها، تعزيزاً للوحدة الوطنية وصوناً للاستقرار وحماية للسلم الأهلي”.



تابع: ” نعم، الكل يسأل، ماذا تفعل الدولة؟ لماذا هي مسؤولة، إذا لم تقم بما عليها لتأمين أبسط حقوق الناس بدءاً من لقمة العيش إلى المياه والكهرباء، إلى كل الخدمات الأساسية وصولاً إلى رعاية كل مواطنيها وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم وقراهم في الجنوب اللبناني وإعمار ما هدمه العدوان. إننا نؤكد، أن لا سيادة مكتملة من دون تماسك وطني، ولا استقرار من دون أمن اجتماعي، ولا دولة قوية من دون عناصر القوة ومن دون جيش مقتدر بالسلاح والعتاد. إنّ الجيش اللبناني ضمانة أساسية لوحدة لبنان واستقراره وسلمه الأهلي. وإن كل حملة تستهدفه، من الداخل أو الخارج، إنما تستهدف إضعاف لبنان. من هنا، نُحيي الجيش اللبناني، قائداً وقيادةً وضباطاً وأفراداً، ونؤكد أن المسؤولية تقع على عاتق القرار السياسي بأن يكون على مستوى تضحيات مؤسسة الجيش، وأن يُترجم احترامه لعقيدتها القتالية بمواقف وقرارات واضحة، بتسليح الجيش ودعمه وتوفير كل الإمكانات التي تمكنه من أداء مهامه في الدفاع عن البلد وصون سيادته”.



وأكد أنه ” ليس مقبولاً أن نحمّل الجيش أثقال الانقسامات، أو أن نزجّه في مشاريع الفتنة الداخلية، بل المطلوب أن نحميه من التجاذبات، ونحصّن دوره الوطني”.



وقال: ” بالتوازي، نؤكد، أن مقاومة الاحتلال ومواجهة العدوان حق مشروع للبنانيين، ولا يجوز للسلطة التفريط بهذا الحق تحت وطأة إملاءات الخارج وضغوطه وعقوباته. إن ما يتهدد لبنان يتهدد سوريا. ولسوريا نريد الاستقرار، وندين كل عدوان يستهدفها، وكل احتلال لأرضها وكل انتهاك لسيادتها. إن وحدة سوريا تُصان بوحدة أبنائها وتماسكهم، لا بانقساماتهم وتشرذمهم. لذا، ندعوهم إلى تجاوز الانقسامات، وتشكيل بيئة صالحة تتقدّم فيها الهوية الوطنية الجامعة على كل تفصيل، وتتعزّز فيها المواطنة على أساس الحقوق والواجبات، ويترسّخ فيها خيار المقاومة دفاعاً عن الأرض والسيادة والكرامة. أما فلسطين، فهي جرح أمتنا النازف منذ ما يقارب ثمانية عقود بسبب الاحتلال والعدوان والإبادة، لذلك تبقى هي المسألة المركزية بالنسبة لنا، وأعدل قضايا التحرر الوطني والقومي والإنساني في التاريخ. فلسطين تواجه مشاريع التدمير الممنهج والقتل اليومي ومخططات الاستيطان، وعمليات التهويد، وطمس الهوية وتجهيل التاريخ، وكل ذلك يحصل في ظل صمت دولي مخزٍ، وعجز عربي مؤلم، وانهيار أخلاقي وتراجع خطير في منظومة القيم الإنسانية. لذلك، نؤكد أن الواجب الوطني والقومي والإنساني يقتضي الوقوف مع فلسطين، وعلى كل شعوب العالم وأحراره نصرتها وتقديم كل أشكال الدعم لتحررها من الاحتلال”.



ورأى أن “الخطر لم يعد مقتصراً على أمتنا، بل وينعكس بصورة مباشرة على أمن المنطقة والإقليم والعالم وعلى استقرار الشعوب ومستقبلها. فالحروب لم تعد فقط نتيجة صراع دولي على النفوذ والهيمنة، بل هي في جانب منها ترمي إلى تكريس الاحتلال في بلادنا”، معتبرًا ان “على العالم أجمع أن يتحمل مسؤولياته، فاستقراره رهن احترام مبادئ القانون والحق والحرية، وقد أثبتت التجارب أن حق القوة الغاشمة لا يحقق أمناً ولا يصنع استقراراً، وأن قوة الحق هي الأفعل والأمضى”.



ختم:” نعود إلى المناسبة، إلى التأسيس، إلى ذلك الإشراق المضيء الذي زيّن دروب النهضة بالوعي والمعرفة والإرادة ووقفة العز، ورسّخ في وجداننا الإيمان بحقنا، حق يزول الكون ولا يزول، نصونه ونحفظه مهما بلغت التضحيات. متوجّهاً إلى أصدقاء الحزب: كونوا على يقين بأن النهضة القومية لن تتخلى عن مبادئها، ولن تنكفئ عن خياراتها، بل ستبقى ماضية في مسيرتها، متمسكة بأهدافها، حتى قيام مجتمع موحد، قوي، قادر على دفع الويل ومواجهة التحديات. وتوجه غلى الرفاق بقوله: أما أنتم، أيها الرفاق، نعم أنتم، أيها السوريون القوميون الاجتماعيون، فأنتم عنوان العطاء والعز والإباء. لم تبخلوا على حزبكم بشيء، قدمتم في سبيله أغلى ما تملكون، حتى جعلتم من دمائكم مداداً يَكتب بالأحمر القاني حكايات المجد، دفاعاً عن الأرض والحق والكرامة. كونوا كما عهدناكم، قدوة في ميادين النضال والتضحية، ثابتين على إيمانكم، أوفياء لقضيتكم، فالميدان يليق بكم، أما السجالات والانقسامات فلا تليق بتاريخكم ولا بحجم التضحيات التي قدّمتموها. اجعلوا من وحدة الصف مدخلاً لاستعادة حزبكم عافيته ودوره ومكانته، وحدة متراصة تستند إلى قيم التأسيس، فكراً وعقيدة ومؤسسات. ارفعوا الصوت عالياً، بأننا حركة صراع، والصراع في جوهره، ثبات على المبادئ، دفاع عن الحق. ونحن “لو لم نكن حركة صراع، لما كنا حركة على الإطلاق. لا تكون الحياة بلا صراع. شكراً لمشاركتنا عيد التأسيس والتحية للمؤسس الشهيد، ولكل الشهداء الذين قضوا في سبيل القضية القومية وعلى طريق التحرير ولتحيَ سورية”.

بعدها تم قطع قالب حلوى للمناسبة.