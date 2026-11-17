‏ عراقجي يقدّم إلى سلطان عُمان المبادرة الدبلوماسية الإيرانية لإنهاء الحرب ويؤكد جدية إيران في المسار الدبلوماسي وحزمها في الدفاع عن وحدة أراضيها ومصالحها الوطنية