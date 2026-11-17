بالفيديو | الحرس الثوري الايراني يعلن تدمير طائرة مسيّرة من طراز MQ-1 جنوب جزيرة قشم

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في ايران عن تدمير “طائرة مسيّرة واحدة من طراز MQ-1 بنيران منظومة الدفاع الجوي الحديثة التابعة لقوة الجوفضاء في حرس الثورة، جنوب جزيرة قشم”.

وتابع بيان الحرس “هذه هي الطائرة المسيّرة الثامنة عشرة من طراز MQ-1 التي يتم تدميرها بنيران دفاعات قوة الجوفضاء في حرس الثورة، منذ انتهاء الحرب التي استمرت أربعين يوماً وحتى الآن”.

وأوضح بيان الحرس أن “هذه هي الطائرة المسيّرة الأميركية الثامنة عشرة من طراز MQ-1 التي يتم تدميرها بنيران منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة الجوفضاء في حرس الثورة”، لافتاً إلى أنه “يُعدّ استمرار عمليات التدمير هذه مظهراً آخر من مظاهر قوة الدفاع الجوي وقدرات ضباط حرس الثورة الشباب والنخبة في مواجهة معدات العدو المتطورة”.



وسام الخسائر

وأضاف “بناءً على هذا السجل، ينبغي اعتبار قائد سنتكوم جديراً بالحصول على «وسام الخسائر»؛ فهو قائد يبدو أنه يسجل أرقاماً قياسية جديدة في إلحاق الخسائر بأسطول الطائرات المسيّرة الخاضع لقيادته! وبدلاً من استعراض التفوق العسكري، بات على الجيش الأميركي الآن أن يتحمل مسؤولية الخسائر المتتالية التي تلحق بمعداته الباهظة الثمن؛ وهي خسائر تضاف يومياً إلى قائمة إخفاقاته العملياتية“.

المصدر: موقع المنار