وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يبحث مع سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائهما تطورات الأوضاع في المنطقة والمبادرة الدبلوماسية التي طرحتها طهران لإنهاء الحرب