مشروع لتلامذة «الهادي» و«الكوثر» ضمن أفضل 12 مشروعاً في مسابقة للذكاء الاصطناعي

تأهّل مشروع «نظام كشف التلوث بالذكاء الاصطناعي»، الذي أنجزه تلامذة مؤسسة الهادي للإعاقة وثانوية الكوثر التابعتين لجمعية المبرّات الخيرية، ضمن أفضل 12 مشروعاً في مسابقة «هاكاثون – الذكاء الاصطناعي من أجل الأثر»، التي نظّمتها الجامعة اللبنانية الأميركية في جبيل، وفق بيان.

وقدّم التلامذة تجربة ابتكارية هدفت إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات البيئية والمجتمعية، إذ عملوا على دراسة مشكلة بيئية حقيقية في محيطهم، واستكشاف أسبابها وتحديد الحلول المناسبة لها بالاستعانة بهذه التقنيات.

وشارك في إنجاز المشروع التلامذة علي رضا حجازي، ومحمد حسين فضل الله، وعباس ضاهر، وباقر فقيه، وحلا عبد الله، بإشراف الأستاذة شيرين الشرقاوي.

وأشار البيان إلى أن المشاركة تعكس أهمية التعليم الدامج في إتاحة فرص الابتكار أمام جميع المتعلمين، وتعزيز قدراتهم على توظيف التكنولوجيا لابتكار حلول ذكية ومستدامة، بما يؤكد دورهم الفاعل في خدمة المجتمع ومواجهة تحدياته.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام