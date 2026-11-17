الشيخ قبلان ينعى الشيخ وحيد الخراساني: شكّل عنواناً للأبوّة الروحية ودعا إلى نصرة لبنان ووحدة المسلمين

نعى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان آية الله العظمى الشيخ وحيد الخراساني، متقدّماً بالتعازي إلى الإمام المهدي والمراجع العظام وسائر الحوزات العلمية في العالم، ولا سيّما حوزات قم والنجف ولبنان، وفي مقدّمهم مراجع إيران وعلماؤها وسماحة القائد آية الله السيد مجتبى الخامنئي.

ووصف الشيخ قبلان، في بيان، الراحل بأنه «فقيه آل محمد وحامل تراثهم وكبير أساتذتهم»، معاهداً إياه على الامتثال لأمر الله وبذل جميع الإمكانات في سبيل مدرسة آل محمد وفكرهم وتراثهم، ونصرة «دولة الحق» التي دعا إليها وكرّس حياته لتراثها وفكرها ونهج معسكرها.

وأكد أن الشيخ الخراساني شكّل «عنوان الأبوّة الروحية لإيران وباقي مناطق العالم المستضعف»، ولا سيّما لبنان الذي احتلّ صميم ذاكرته، مشيراً إلى أنه نادى بضرورة نصرته وإغاثته وحمايته من «طغيان واشنطن وتل أبيب».

ولفت الشيخ قبلان إلى أن الراحل طالما دعا الشعوب الإسلامية والعربية إلى الوحدة والتضامن والتعاون الشامل، مؤكداً أن قوة الدور الحضاري للإسلام والمسلمين تكمن في ثقافتهم وتآخيهم وتعاونهم التام في مختلف القطاعات والإمكانات، بعيداً عن الخصومة والعداوة والتبعية لقوى العالم الظالم.

وأشار إلى تأكيد الشيخ الخراساني أهمية نشر المعارف السماوية وخدمة الناس وإقامة العدل وإحقاق الحق وإبطال الباطل في جميع ميادين العالم وساحاته.

المصدر: موقع المنار