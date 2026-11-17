ترامب يستهل جولة آسيوية على وقع احتجاجات تطال سياسة ادارته

يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الفلبين اليوم الثلاثاء في ختام قمة لدول جنوب شرق آسيا، حيث قد يواجه احتجاجات قبل أول اجتماع منذ ​عامين لقادة المجموعة الرباعية في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وتشمل جولة ترامب الآسيوية ‌أيضا المشاركة في فعاليات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في شنتشن بالصين واجتماعا ثلاثيا مرتقبا مع نظيريه الصيني والروسي وذلك بعد هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي واتهامات بالتجسس قد ​تعقّد الهدنة الهشة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وقد تندلع احتجاجات في مانيلا ​اعتراضا على زيارة ترامب، وذلك بعد مظاهرات على مدى أيام تضمنت ⁠إحراق دمى للرئيس والدعوة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإلغاء مبادرة باكس سيليكا ​التي تقودها الولايات المتحدة.

وسيكون اجتماع المجموعة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، هو ​الأول الذي يشارك فيه ترامب ويُعقد بعد عامين من الاجتماع السابق للمجموعة، التي اعتبرها سلفه جو بايدن أحد أهم إنجازاته في السياسة الخارجية.

ويأتي الاجتماع قبيل منتدى (أبك) الذي يستضيفه الرئيس الصيني شي جين بينغ، ​الذي انتقد في وقت سابق المجموعة الرباعية واصفا إياها بأنها محاولة لمحاصرة بكين. ويؤكد ​أعضاء المجموعة أن التكتل لا يستهدف أي دولة بعينها.

اجتماع المجموعة الرباعية “أفضل إشارة ممكنة”

خلال قمة رابطة دول جنوب ‌شرق ⁠آسيا (آسيان) أمس الاثنين، أشاد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ بما وصفها بأنها إنجازات اقتصادية “استثنائية حقا” للصين ودول آسيان في مواجهة القيود التجارية العالمية، مؤكدا التزام بكين بالتجارة الحرة وضرورة “الوقوف متحدين وصد التدخلات والعمل معا”.

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق كيرت كامبل إن الفضل يعود ​إلى الوزير ماركو روبيو ​في عقد اجتماع ⁠المجموعة الرباعية مجددا وتحديد موعد له، مشيرا إلى أن المجموعة فقدت طموحها في عهد ترامب.

وأضاف كامبل في إشارة إلى المحادثات الأمريكية الصينية ​الروسية المقررة يوم الخميس “جزء مما يفكر فيه (روبيو) هو أن هذا ​ربما أفضل ⁠إشارة ممكنة إذا كنت ستشارك في اجتماع ثلاثي”.

وتابع “الركيزة الأساسية لكل ما نقوم به في آسيا هي العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان، وسيكون مقلقا بالنسبة لي أن ينشأ انطباع بأن ذلك ليس ⁠في ​صميم اهتمام الرئيس”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز ​يوم الجمعة إن المجموعة الرباعية، في ظل قيادة ترامب، أثبتت أنها “شراكة للعمل” وأنها تتصدى لأصعب تحديات المنطقة وتدفع ​بالفرص قدما لضمان منطقة حرة ومفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

المصدر: رويترز