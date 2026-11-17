تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من الجنوب إلى البقاع

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وسط تصعيد لافت يمتد من البلدات المحتلة والمحاذية لها جنوباً، وصولاً إلى السلسلة الشرقية في البقاع.

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وتوزّعت الاعتداءات بين غارات جوية وقصف مدفعي استهدف بلدات برعشيت وشقرا وزوطر الشرقية وكفرتبنيت وميفدون، إضافة إلى أودية السلوقي والحجير وزبقين.

وتترافق هذه الاعتداءات مع عمليات تدمير وتجريف متواصلة داخل البلدات الجنوبية المحتلة، في سياق إبادة عمرانية لا تتوقف، فضلاً عن استمرار تقييد حركة المواطنين. وفي هذا السياق، أقدمت قوات الاحتلال على اختطاف شقيقين من بلدة شبعا، عقب مداهمة منزل المواطن فارس حمدان وتخريب محتوياته.

مراسل الجنوب

ومعنا من الجنوب مراسلنا سامر الحاج علي.