تراجع حركة السفر عبر مطار دبي الدولي 28% خلال أول 9 أشهر من 2026

قالت شركة مطارات دبي اليوم الثلاثاء إن مطار دبي الدولي استقبل 50.4 مليون ​مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بانخفاض ‌28.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في ظل تأثر حركة السفر في المنطقة بالاضطرابات الناجمة عن الصراع ​في الشرق الأوسط.

وفيما يلي أهم التفاصيل:

أدت الحرب إلى ​اضطرابات شديدة في حركة السفر في أنحاء المنطقة ⁠هذا العام، بعدما أغلقت عدة دول مجالاتها الجوية ​بشكل متقطع في بداية الصراع.

استعادت شركات طيران خليجية، عملياتها تدريجيا لكن الهجمات التي شنت من اليمن باتجاه السعودية في ​الآونة الأخيرة ألقت بظلال من الشك على آفاق ​التعافي الكامل.

استقبل مطار دبي الدولي، أحد أكثر مراكز السفر الدولي ازدحاما، ‌18.8 ⁠مليون مسافر في الربع الثالث، بانخفاض 22.1 بالمئة عن العام السابق.

قال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لشركة مطارات دبي في بيان إن الشركة تتوقع أن تصل حركة ​المسافرين في ​المطار إلى ⁠70 مليون مسافر هذا العام في حالة الاستقرار الامني.

قالت مطارات دبي إن بعض شركات الطيران علقت رحلاتها ​إلى المنطقة بسبب الحرب.

أضافت الشركة أن حركة السفر المباشر وحركة العبور حاولت الحفاظ على توازنها.

المصدر: رويترز