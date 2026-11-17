قالت شركة مطارات دبي اليوم الثلاثاء إن مطار دبي الدولي استقبل 50.4 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بانخفاض 28.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في ظل تأثر حركة السفر في المنطقة بالاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
وفيما يلي أهم التفاصيل:
أدت الحرب إلى اضطرابات شديدة في حركة السفر في أنحاء المنطقة هذا العام، بعدما أغلقت عدة دول مجالاتها الجوية بشكل متقطع في بداية الصراع.
استعادت شركات طيران خليجية، عملياتها تدريجيا لكن الهجمات التي شنت من اليمن باتجاه السعودية في الآونة الأخيرة ألقت بظلال من الشك على آفاق التعافي الكامل.
استقبل مطار دبي الدولي، أحد أكثر مراكز السفر الدولي ازدحاما، 18.8 مليون مسافر في الربع الثالث، بانخفاض 22.1 بالمئة عن العام السابق.
قال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لشركة مطارات دبي في بيان إن الشركة تتوقع أن تصل حركة المسافرين في المطار إلى 70 مليون مسافر هذا العام في حالة الاستقرار الامني.
قالت مطارات دبي إن بعض شركات الطيران علقت رحلاتها إلى المنطقة بسبب الحرب.
أضافت الشركة أن حركة السفر المباشر وحركة العبور حاولت الحفاظ على توازنها.
المصدر: رويترز