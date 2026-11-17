حركة الجهاد الإسلامي: ما أقدمت عليه عصابات المستوطنين من اعتداء سافر على قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا في الضفة المحتلة يمثل تصعيداً ميدانياً خطيراً يستوجب مواجهته بكل الوسائل