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حركة الجهاد الإسلامي: ما أقدمت عليه عصابات المستوطنين من اعتداء سافر على قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا في الضفة المحتلة يمثل تصعيداً ميدانياً خطيراً يستوجب مواجهته بكل الوسائل
17-11-2026 10:32 صباحًا
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