عون يطّلع من الحجار على نتائج زيارته دمشق والوضع الأمني والعمل البلدي

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على نتائج زيارته دمشق، وأبرز المواضيع التي تناولها لقاؤه مع وزير الداخلية السوري أنس الخطاب، ولا سيّما سبل تعزيز التنسيق الأمني بين الوزارتين والأجهزة المعنية في البلدين، وآليات متابعة الملفات المشتركة.

وأشار الحجار إلى أنّه وضع الرئيس عون في صورة الوضع الأمني في مختلف المناطق اللبنانية، وأطلعه على الإجراءات التي تتّخذها الأجهزة الأمنية، ولا سيّما قوى الأمن الداخلي، وعلى حصيلة التوقيفات وعمليات الدهم في إطار مكافحة الجرائم وتعزيز الأمن وحماية المواطنين.

وتطرّق البحث إلى واقع العمل البلدي في ضوء اللقاءات الدورية مع البلديات، وسبل دعمها بما يمكّنها من خدمة المواطنين والقيام بدورها على النحو الأفضل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام