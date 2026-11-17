تقرير مصور | جمعية «صوت العباسية» تختتم دورة «Unlock AI» وتكرّم الفائزين والصحافيين

اختتمت جمعية «صوت العباسية» دورة الذكاء الاصطناعي «Unlock AI»، باحتفال حاشد حضرته فعاليات وشخصيات وحشد من أهالي البلدة.

واستُهلّ الحفل بكلمة لرئيس الجمعية الأستاذ ياسر عجمي، عرض فيها أهداف «صوت العباسية» ودورها في خدمة البلدة ودعم مبادرات أبنائها، متناولاً سعي الجمعية إلى توسيع فرص التعلّم والتدريب، بما يتيح لأبناء البلدة اكتساب مهارات جديدة والاستفادة منها في مجالي الدراسة والعمل.

من جهته، تحدّث ممثّل الأكاديمية العالمية لبناء القدرات الأستاذ محمد عويد، عن أهمية هذه الدورات في إتاحة الفرصة أمام المشاركين للتعرّف إلى أدوات الذكاء الاصطناعي وتجربتها، وتوظيفها في تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم.

وفي ختام الاحتفال، وُزّعت الجوائز على أصحاب المشاريع الفائزة، وسُلّمت الشهادات إلى جميع المشاركين في الدورة، كما كرّمت الجمعية الصحافيين الذين واكبوا فعالياتها وغطّوها على مدى أربعة أسابيع.