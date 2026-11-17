تقرير مصور | حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون فقيد الجهاد والمقاومة السيد مرتضى هاشم في مدينة صور

شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية عضو قيادة منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله، فقيد الجهاد والمقاومة السيد مرتضى محمد جواد هاشم «أبو ياسر»، في مدينة صور، بمسيرة حاشدة شارك فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين ممثلاً رئيس الكتلة، وعضو الكتلة النائب حسين جشي، ومسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج حسين عبد الله.

كما شارك في التشييع علماء دين، وعائلة الفقيد وعوائل شهداء، وأعضاء من قيادة منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله، وأعضاء من قيادة إقليم جبل عامل في حركة أمل، ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق، إلى جانب شخصيات أمنية وعسكرية لبنانية وفعاليات سياسية وبلدية واختيارية، وحشد من أهالي المدينة والقرى المجاورة.

وجابت مسيرة التشييع شوارع المدينة وصولاً إلى جبّانتها، حيث أمّ السيد شريف هاشم الصلاة على الجثمان الطاهر، قبل أن يُوارى الثرى إلى جانب رفاق دربه.