الذهب قرب أدنى مستوى في أكثر من عام بفعل قوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة



استقرت أسعار الذهب الثلاثاء لكنها ظلت قرب أدنى مستوى لها في أكثر من عام متأثرة بقوة الدولار ورهانات على ‌أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.



ويترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر تشرين الأول/ أكتوبر بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3856.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 3859 دولارا.



وتراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى في عام الاثنين متأثرا بارتفاع عوائد سندات الخزانة وقوة الدولار وتوقعات تشديد السياسة النقدية، وهو ما يجعله يتجه نحو تكبد مزيد من الخسائر وتسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 10 سنوات.



وارتفع الدولار الاثنين إلى أعلى مستوى له منذ نيسان/ أبريل 2025 مدعوما ببيانات التضخم القوية الصادرة الأسبوع الماضي وتصريحات تميل للتشديد النقدي ‌من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي.



ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى ‌كلفة لحائزي العملات الأخرى.



وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي أن المستثمرين يرون احتمالا قدره 96.6 بالمئة لرفع الفائدة 25 نقطة أساس ‌في ديسمبر كانون الأول مقابل 3.4 بالمئة لزيادتها 50 نقطة أساس.



ويترقب المتعاملون في الأسواق محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الذي عقد يومي 27 و28 أكتوبر تشرين الأول والمقرر صدوره غدا الأربعاء بحثا عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 47.05 دولار للأوقية فيما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1450.75 دولار وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 969.75 دولار.

المصدر: رويترز