قصف مدفعي وتحركات لآليات الاحتلال في مناطق عدة جنوب لبنان حتى الثامنة صباحاً

استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق عدة في جنوب لبنان، بالتزامن مع تحركات لآلياته العسكرية وإطلاق قذائف ضوئية، وفق ملخص الاعتداءات حتى الثامنة صباحاً.

ففي قضاء بنت جبيل، طال القصف المدفعي وادي السلوقي لناحية أطراف بلدة مجدل سلم، وأطراف بلدة برعشيت، فيما أطلقت قوات الاحتلال قذائف ضوئية في أجواء بلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون.

وامتد القصف إلى وادي الحجير ونهر زوطر، إضافةً إلى وادي زبقين في قضاء صور.

وعلى صعيد التحركات العسكرية، تحركت آليات الاحتلال في وادي السلوقي باتجاه قلعة دوبيه، وفي بلدة زوطر الشرقية.

المصدر: موقع المنار