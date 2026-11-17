الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين قصف مصنع تابع لمؤسسة اليتيم بصنعاء وتطالب بتحقيق دولي

دانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، استهداف الطيران السعودي مصنع الأحذية والمنسوجات التابع لمؤسسة اليتيم التنموية في حي النهضة السكني بمديرية الثورة في العاصمة صنعاء، بسلسلة غارات جوية، مؤكدةً أن القصف أدى إلى تدمير المصنع بالكامل وإصابة سبعة مدنيين بجروح متفاوتة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن المصابين بينهم عمال ومواطنون من أبناء الحي، وأن الغارات خلّفت خسائر مادية جسيمة، وروّعت مئات الأسر والأطفال والنساء في الحي السكني المكتظ، معتبرةً الاستهداف انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية.

وأكدت الهيئة القصف أنه «استهداف مباشر ومتعمّد» لمنشأة مدنية إنسانية، مؤكدةً أن المصنع لا ينتج أسلحة ولا يؤوي مقاتلين، بل يوفر مصدر رزق للأيتام، ويسهم في تأمين كسوة الفقراء ودعم الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

واعتبرت أن ما جرى «ليس غارة عابرة ولا خطأً عسكرياً، بل جريمة حرب مكتملة الأركان وإرهاب دولة منظّم»، مشيرةً إلى أن تحويل المصنع إلى ركام ورماد يعكس، استهدافاً لمقومات الحياة والعمل، ولمأوى الأيتام وأرزاق الفقراء والعمال.

وأكدت الهيئة أن استهداف مؤسسة اليتيم التنموية يشكّل، جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، وللضمانات المتعلقة بحماية الأعيان المدنية والمنشآت الإنسانية.

وحمّلت القوات السعودية المسؤولية الجنائية الكاملة عن الاستهداف وما خلّفه من إصابات ودمار وحرمان للأيتام من مصدر رزقهم، مؤكدةً أن هذه الجريمة «لن تسقط بالتقادم».

كما حمّلت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن «الصمت المخزي والتواطؤ المفضوح»، معتبرةً أن ذلك منح السعودية الضوء الأخضر لمواصلة قتل اليمنيين وتدمير مقدراتهم.

وطالبت الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في استهداف المصنع وجميع جرائم العدوان، وتقديم مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية لينالوا جزاءهم العادل.

ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام الحرة وأحرار العالم إلى إدانة الاستهداف وكسر جدار الصمت، وكشف «إرهاب النظام السعودي» أمام الرأي العام العالمي.

وفي رسالة إلى الشعب اليمني، اعتبرت الهيئة أن استهداف المصنع يعكس محاولة لضرب قدرة اليمنيين على صنع الحياة والكرامة رغم الحصار والعدوان، مؤكدةً أن إحراقه لن يكسر إرادة الشعب اليمني.

وشدّدت على أن الغارات والصواريخ لن تطفئ «نور اليتيم» أو تكسر إرادة اليمن، وأن ركام المصنع سيبقى شاهداً على الاستهداف، مؤكدةً أنه سيُبنى من جديد بسواعد اليمنيين.

المصدر: موقع المنار