الصين | شي جين بينغ وكارني يتفقان على استئناف التعاون الصيني الكندي وتأسيس شراكة استراتيجية جديدة

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال لقاء في مدينة شنتشن الصينية، استئناف التبادلات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والاتفاق على المضي قدماً في تأسيس شراكة استراتيجية جديدة، وذلك قبيل انطلاق قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك».

وقال شي إن التبادلات والتعاون بين الصين وكندا استؤنفا بشكل كامل، مؤكداً توافق الجانبين على دفع مسار تأسيس شراكة استراتيجية جديدة بينهما.

من جانبه، اعتبر كارني أن البلدين يمتلكان فرصة لإحراز تقدم في مجالات ذات مصلحة مشتركة، استناداً إلى عقود من التواصل بين شعبيهما، وبما يتوافق مع المصالح والقيم الوطنية لكل منهما.

ويأتي اللقاء على هامش قمة «أبيك» التي تستضيفها الصين هذا الأسبوع، في ظل مساعٍ كندية لتنويع الشراكات التجارية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، بما يمنح التقارب مع بكين أهمية اقتصادية إضافية.

وتبحث القمة ملفات التجارة العالمية والتوترات الاقتصادية، إلى جانب الحرب في أوكرانيا ونزع السلاح النووي وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وسط ترقب للمباحثات المرتقبة بين قادة عدد من القوى الكبرى.

المصدر: وكالة يونيوز