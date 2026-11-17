الفلبين | لافروف يصل إلى مانيلا للمشاركة في محادثات قمة آسيان

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، للمشاركة في المحادثات والفعاليات المرتبطة بقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأظهرت لقطات مصورة لحظات وصول لافروف إلى مطار مانيلا، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين، إلى جانب فرقة من المؤدين قدمت عروضاً ترحيبية على أرضية مدرج المطار.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي في إطار مشاركة موسكو في أعمال القمة التي تستضيفها مانيلا خلال نوفمبر الجاري، بمشاركة قادة ومسؤولين من دول المنطقة، لمناقشة قضايا التعاون الإقليمي والدولي.

المصدر: وكالة يونيوز