تحطم طائرة صغيرة في أريزونا الأمريكية ومصرع ثلاثة أشخاص

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة من طراز “بايبر بي إيه-24 كومانشي” قرب الحافة الشمالية لمنتزه جراند كانيون الوطني في ولاية أريزونا الأمريكية.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية أن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت قرابة الساعة 7:15 مساء الأحد 15 تشرين الثاني / نوفمبر، وأن مركز الاتصالات الإقليمي بالمنتزه تلقى بلاغا بفقدانها في الساعة 11:30 مساء قرب منطقة “ذا بيسن” على الحافة الشمالية.

وبعد عملية بحث استمرت نحو 12 ساعة شاركت فيها إدارة السلامة العامة في أريزونا باستخدام تقنيات الرؤية الليلية والأشعة تحت الحمراء، عثرت فرق الإنقاذ على حطام الطائرة قرابة الساعة 10:15 صباح الاثنين.

وأكدت إدارة المنتزه عدم وجود ناجين بين الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة، وامتنعت السلطات عن الكشف عن هوياتهم احتراما لخصوصية عائلاتهم.

ويتولى المجلس الوطني لسلامة النقل، بالتعاون مع إدارة الطيران الفيدرالية وإدارة المنتزهات الوطنية، التحقيق في ملابسات التحطم، وسط إشارات أولية إلى أن الأحوال الجوية في المنطقة وقت الحادث لم تكن عاصفة أو ممطرة.

المصدر: روسيا اليوم