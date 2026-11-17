رئيس الاحتياطي الفيدرالي يحذر: الذكاء الاصطناعي قد يُفضي إلى بطالة واسعة وتباطؤ اقتصادي

حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، من أن التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، قد تؤدي إلى تفشي البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال وارش، في تصريحات أعدّها لإلقائها خلال مؤتمر نظّمه الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو حول الذكاء الاصطناعي، إن هذه التكنولوجيا ستترك تأثيراً كبيراً على الاقتصاد، غير أن نتائجها المحتملة تتراوح بين تسارع النمو وتوزيع مكاسبه على نطاق واسع، وحدوث اضطرابات اقتصادية حادة إذا جاءت عوائد الاستثمارات دون التوقعات.

وأشار وارش إلى أن الذكاء الاصطناعي، الذي أطلق عليه تسمية «الذكاء الفائق» تماشياً مع المصطلح الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يختلف عن التقنيات السابقة بقدرته على «تعزيز توليد الأفكار بصورة هائلة».

وأوضح أن السيناريو الأكثر تفاؤلاً يتمثل في زيادة الإنتاجية وتحقيق مكاسب اقتصادية يستفيد منها العاملون وأصحاب رؤوس الأموال على نطاق واسع، قائلاً: «في هذه الحالة، يرتفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بصورة مستدامة فوق متوسطه طويل الأجل، وتظل الولايات المتحدة قريبة من مستوى التوظيف الكامل».

وفي المقابل، حذر وارش من أن المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا، بما فيها ارتفاع البطالة واستخدام الذكاء الاصطناعي من جانب «جهات خبيثة»، قد تكون «شديدة الاضطراب وباهظة التكلفة اقتصادياً».

وأكد أن الاحتياطي الفيدرالي يسعى إلى الاستعداد لمختلف السيناريوهات، من خلال جمع خبراء في الذكاء الاصطناعي لدراسة انعكاسات التكنولوجيا على الاقتصاد وعمل البنوك المركزية، مشدداً على أن دور البنك المركزي لا يتمثل في تأييد التكنولوجيا أو معارضتها.

وقال: «مهمتنا هي الاستعداد لكل ما قد يحدث لاحقاً»، مضيفاً: «مسؤوليتنا هي إدراك أن الانتشار الواسع لهذه التكنولوجيا سيؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد، مع تداعيات مهمة على السياسة النقدية مستقبلاً»، موضحاً أن الأسئلة الأساسية تتعلق بحجم هذا التأثير ونطاقه وتوقيته.

وفي تطور متصل، حذر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار، في اليوم ذاته، من مخاطر قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي، خصوصاً من خلال التداول الآلي والهجمات السيبرانية وصعوبة التحقق من التصرفات التي تنفذها الأنظمة الذكية في الحسابات المصرفية.

وأشار بار إلى أن التوسع في تمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي قد يزيد من تعرض الأسواق لاضطرابات حادة إذا لم تتحقق العوائد المنتظرة، مؤكداً ضرورة مراقبة هذه المخاطر مع استمرار انتشار التكنولوجيا.

المصدر: CNN الاقتصادية