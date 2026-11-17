اليمن | السعودية تغيّر قيادة قواتها المشتركة في اليمن وسط تقدم القوات المسلحة اليمنية باتجاه عدن



أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بإجراء تغييرات في القيادة العسكرية العليا للقوات المشتركة التي تقودها الرياض في اليمن، شملت تعيين رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، الفريق أول فياض الرويلي، قائداً للقوات المشتركة، ونقل قائدها السابق الفريق فهد بن حمد السلمان إلى منصب مستشار للشؤون العسكرية لوزير الدفاع، في خطوة تأتي وسط تراجع القوات الحكومية المدعومة من السعودية وتقدم القوات المسلحة اليمنية على امتداد الساحل الجنوبي.

وجاءت التغييرات في القيادة العسكرية السعودية عقب انسحاب واسع للقوات الموالية للسعودية من مناطق استراتيجية قريبة من مضيق باب المندب، وتقدم القوات المسلحة اليمنية باتجاه مواقع ساحلية تقع غرب مدينة عدن، المعقل الرئيسي للحكومة المدعومة من الرياض.

وربط دبلوماسييَن غربيين التغييرات القيادية مباشرة بالتطورات الميدانية والتقدم العسكري الذي تحققه القوات المسلحة اليمنية، في وقت تواجه فيه قوات عدن الموالية للرياض صعوبات متزايدة في الحفاظ على مواقعها وخطوط انتشارها جنوب البلاد.

وجاء الانسحاب الأخير بعدما أعلنت قوات عدن، الأحد، إخلاء مناطق قريبة من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الدولية، بهدف إعادة تركيز قواتها على الدفاع عن مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة الموالية للسعودية مقراً لها منذ سيطرة حركة “أنصار الله” على العاصمة صنعاء عام 2014.

وأفاد مسؤولين عسكريين يمنيين أن القوات المسلحة اليمنية تقدمت، الاثنين، إلى منطقة خور عميرة الساحلية، الواقعة على مسافة نحو 100 كيلومتر غرب عدن، مشيرين إلى تمركزها على بعد نحو 25 كيلومتراً من مواقع قوات عدن في منطقة كواه الساحلية.

وقال ثلاثة مسؤولين في الحكومة اليمنية الموالية للسعودية إن الأولوية الراهنة تتمثل في تأمين عدن ومحافظة لحج، موضحين أن قواتهم تعمل على إعادة الانتشار وتنظيم صفوفها على امتداد جبهات القتال، استعداداً لمحاولة استعادة المناطق التي خسرتها.

من جهته، حذر المحلل السياسي والعسكري محمد القاضي من تهديد متزايد يواجه مدينة عدن، قائلاً إن القوات المسلحة اليمنية «تقترب أكثر فأكثر»، معتبراً أن التطورات تمثل انتكاسة كبيرة لحكومة عدن التي كانت تسعى إلى السيطرة على صنعاء، قبل أن تجد نفسها مضطرة إلى التركيز على حماية مركزها الرئيسي في الجنوب.

وتزامن التقدم الميداني للقوات المسلحة اليمنية مع استمرار الانقسامات داخل القوات الموالية للرياض، وهو ما يضعف قدرتها على العمل ضمن قيادة عسكرية موحدة.

ونقل عن القاضي قوله إن سنوات من الخلافات والصراعات الداخلية بين القوى والفصائل المنضوية في المعسكر المدعوم من السعودية أضعفت تماسكه، وأتاحت لحكومة صنعاء الاستفادة من حالة الانقسام لتحقيق مكاسب ميدانية.

وكانت شهدت المواجهات بين القوات الموالية للسعودية وقوات حكومة صنعاء هدوءاً نسبياً منذ عام 2022، قبل أن تتجدد خلال الصيف الماضي.

وتمكنت القوات المسلحة اليمنية منذ استئناف القتال من تحقيق تقدم على امتداد سواحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فضلاً عن فرض حصار على القوات الموالية للسعودية في مدينة تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية، والواقعة في المرتفعات المطلة على الطريق المؤدي إلى عدن.

ورغم مساعي القوات الموالية للسعودية استعادت مواقع استراتيجية في منطقة المضيق ضمن عملية عسكرية، لم تنجح في إبعاد القوات المسلحة اليمنية عن المنطقة أو استعادة السيطرة على مدينة المخا الواقعة شمالاً على امتداد الساحل.

وتضع هذه التطورات القوات المدعومة من الرياض أمام تحديات متزامنة، تتمثل في خسارة مواقع ميدانية، وإعادة تنظيم صفوفها، وتعزيز الدفاعات حول عدن، في ظل استمرار التقدم العسكري لحكومة صنعاء وتصاعد المخاوف من انتقال المواجهات إلى المدينة التي تمثل مركز الثقل السياسي للحكومة المدعومة من السعودية.

المصدر: وكالة يونيوز