كييف تهاجم جسر القرم للمرة الثانية خلال 24 ساعة

أعلن حاكم جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسينوف أن القوات الأوكرانية شنت هجوما جديدا على جسر القرم، هو الثاني خلال 24 ساعة، ما أدى إلى تعليق حركة المرور عليه.

وقال أكسينوف في منشور عبر تطبيق “ماكس”: “هاجم العدو جسر القرم مجددا. وفي الوقت الراهن، توقفت حركة المرور عليه. ونطلب من سكان القرم وزوارها الامتناع عن التوجه نحو الجسر ومراعاة القيود المفروضة عند التخطيط لرحلاتهم”.

وأضاف أن السلطات ستعلن أي مستجدات تطرأ على الوضع الراهن، داعيا السكان إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.

ويأتي الهجوم الجديد بعد ساعات من استئناف حركة السيارات على الجسر مساء الاثنين 16 تشرين الثاني / نوفمبر، عقب توقف استمر نحو 17 ساعة بسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف منشآته فجر اليوم نفسه.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين قد أعلن استئناف حركة المركبات بنظام الاتجاه التبادلي، مؤكدا حشد الموارد اللازمة لإصلاح الأضرار واختيار الجهات المختصة بأعمال الترميم والبناء.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الهجوم الأول ألحق أضرارا طفيفة بالجسر، مشيرا إلى استمرار تقييمها. وأكدت وزارة النقل الروسية عدم تسجيل إصابات، وأن حركة القطارات كانت تسير بصورة طبيعية.

وكان أكسينوف قد أعلن عقب الهجوم الأول تعبئة الأجهزة المختصة لمعالجة تداعياته، وتشكيل غرفة عمليات في مدينة كيرتش للإشراف على الإجراءات اللازمة.

المصدر: روسيا اليوم