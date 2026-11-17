امريكا | عطل واسع يضرب أنظمة «يونايتد إيرلاينز» ويثير مخاوف من اضطراب حركة الطيران الأميركي

أعلنت شركة «يونايتد إيرلاينز»، إحدى كبرى شركات الطيران في الولايات المتحدة، تعرض أنظمتها التشغيلية لعطل واسع النطاق أدى إلى تعطيل إقلاع رحلات، وسط غموض بشأن أسباب الخلل وحجم تأثيره على حركة الطيران، وذلك بعد أيام من تعليق الرحلات الجوية على مستوى البلاد بسبب مشكلة في أنظمة الاتصالات التابعة للمراقبة الجوية.

وقالت الشركة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، إنها تعمل على استعادة أنظمتها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن، من دون أن توضح سبب العطل أو عدد الرحلات التي تأثرت به، كما لم تحدد موعداً لاستكمال عمليات الإصلاح.

وجاء إعلان الشركة رداً على شكاوى مسافرين أفادوا بتوقف رحلاتهم ومنعها من الإقلاع، بسبب خلل في نظام التحقق من أوزان الطائرات، ما أثار تساؤلات بشأن طبيعة المشكلة ومدى تأثيرها على الإجراءات التشغيلية وسلامة جدول الرحلات.

ويأتي العطل في وقت لا يزال فيه قطاع الطيران الأميركي يواجه تداعيات اضطرابات حديثة، بعدما اضطرت الجهة التنظيمية للطيران إلى تعليق الرحلات على مستوى البلاد قبل أيام، إثر خلل في الاتصالات أثر على خدمات المراقبة الجوية.

وتُعد مطارات مدينة هيوستن، وفي مقدمتها مطار جورج بوش الدولي، من المراكز الرئيسية لعمليات «يونايتد إيرلاينز»، إذ تستقبل أعداداً كبيرة من رحلات الشركة الداخلية والدولية، ما يجعل أي اضطراب في أنظمتها التشغيلية ذا تأثير محتمل على حركة المسافرين وشبكة رحلاتها.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن الحجم الإجمالي للاضطرابات أو عدد الرحلات المتأثرة، في وقت تتواصل فيه جهودها لمعالجة الخلل واستعادة الأنظمة.

المصدر: وكالة يونيوز