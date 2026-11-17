واشنطن تحذر مواطنيها من مخاطر أمنية في أوروبا خلال أعياد الميلاد

دعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى توخي مزيد من الحيطة والحذر خلال زياراتهم إلى أوروبا في موسم عيد الميلاد، محذرة من احتمال تعرض التجمعات العامة لهجمات إرهابية.

وجاء ذلك في تنبيهات أمنية نشرتها السفارات والبعثات الدبلوماسية الأمريكية في عدد من الدول الأوروبية، الاثنين 16 تشرين الثاني / نوفمبر، حثت فيها المواطنين الأمريكيين على تعزيز يقظتهم، خصوصا في الأماكن المزدحمة والفعاليات العامة.

وحذرت التنبيهات من أن التجمعات الكبيرة والمناسبات الاحتفالية قد تكون أهدافا محتملة للجماعات الإرهابية والمجرمين، مشيرة إلى أن منفذي الهجمات، بمن فيهم الأفراد الذين يتحركون بصورة منفردة، قد ينفذون اعتداءات دون سابق إنذار.

وحددت السفارات الأسواق ومراكز التسوق ومحطات النقل الرئيسية والمواقع السياحية ودور العبادة ضمن الأماكن التي قد تكون عرضة للاستهداف، لكنها لم تشر إلى معلومات استخباراتية محددة بشأن هجوم مخطط له أو تهديد إرهابي وشيك.

وشملت التحذيرات ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا والبرتغال، كما نشرت بعثات أمريكية في بلغاريا وإيرلندا وسلوفينيا ودول أوروبية أخرى تنبيهات مماثلة في 16 تشرين الثاني / نوفمبر.

ودعت السفارة الأمريكية في لندن مواطنيها إلى تجنب لفت الانتباه والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور في الأماكن العامة، مع الالتزام بتعليمات الشرطة وأجهزة الطوارئ، ولا سيما خلال المهرجانات والاحتفالات التي تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار.

وفي سياق متصل، حذرت البعثات الأمريكية من اضطرابات محتملة في حركة السفر والتنقل داخل أوروبا بسبب الإضرابات والمظاهرات، إلى جانب سلسلة من البلاغات الكاذبة عن وجود قنابل، التي استهدفت قطاع الطيران المدني في عدة دول أوروبية خلال تشرين الثاني / نوفمبر وتسببت في تعطيل رحلات جوية.

وأوصت السفارات المواطنين الأمريكيين بمتابعة الأخبار المحلية، وتجنب المظاهرات والمناطق التي تشهد انتشارا أمنيا كثيفا، والتحقق من مواعيد الرحلات مع شركات الطيران.

كما حثتهم على التسجيل في برنامج المسافر الذكي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية (STEP)، الذي يتيح تلقي التحديثات والتنبيهات الأمنية المتعلقة بوجهاتهم.

المصدر: روسيا اليوم