فانس: لن نسمح بتحول الصراع مع إيران إلى حرب أبدية

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن لن تسمح بأن يتحول الصراع مع إيران إلى حرب طويلة الأمد.

وقال فانس في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “أبلغنا الشعب الأمريكي أننا لن نخوض حروبا لا تنتهي. نعم، لن نسمح بأن يتحول هذا الصراع إلى التزام يستمر 10 أو 15 عاما، أو حتى عامين”.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي: “لن نبقى هناك إلى الأبد. لقد وعدنا الشعب بذلك، وأنا واثق تماما بأن الرئيس سيخرجنا مما نحن فيه بنتائج رائعة”.

يذكر أن الولايات المتحدة و”إسرائيل” بدأتا عدوان ضد إيران في 28 شباط / فبراير الماضي.



وفي حزيران / يونيو، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تنص على وقف فوري للأعمال القتالية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

غير أن الولايات المتحدة استأنفت في تموز / يوليو اعتداءاتها على إيران، متهمة إياها بانتهاك بنود الاتفاقات المبرمة فيما يتعلق بمضيق هرمز، الذي يُنقل عبره نحو 25% من حجم تجارة النفط العالمية وقرابة 20% من الغاز الطبيعي المسال وفق زعمها.

وبعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، أشارت الإدارة الأمريكية عمليا إلى وقف “استخدام القوة العسكرية” ضد إيران والانتقال إلى محاولة “خنقها اقتصاديا” عبر العقوبات الاقتصادية والحصار البحري.

المصدر: روسيا اليوم