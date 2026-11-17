روسيا | بوتين يستقبل مسؤولاً كورياً شمالياً في موسكو قبيل زيارته الصين وسط حديث عن تعزيز التعاون العسكري

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، نائب رئيس حزب العمال الكوري جو يونغ وون، في لقاء أشاد خلاله بالتعاون بين البلدين، ولا سيما مشاركة القوات الكورية الشمالية في القتال إلى جانب الجيش الروسي، وذلك قبل أيام من زيارة مرتقبة لبوتين إلى الصين، وفي ظل اتهامات أوكرانية بتزايد إمدادات الأسلحة من بيونغ يانغ إلى موسكو.

وقال بوتين، خلال اللقاء الذي أعلن عنه الكرملين، إن روسيا «لن تنسى أبداً بطولة المقاتلين الكوريين الذين قاتلوا جنباً إلى جنب مع العسكريين الروس»، معلناً عزم بلاده الكشف، قبل نهاية العام، عن نصب تذكاري تكريماً لما وصفه بـ«الإنجاز المشترك» لجنود روسيا وكوريا الشمالية.

وأشاد الرئيس الروسي أيضاً بمساهمة وحدات الهندسة والبناء الكورية الشمالية في إعادة تأهيل المنشآت الحيوية واستعادة الحياة الطبيعية في منطقة كورسك، مؤكداً أن موسكو تقدر هذه الجهود تقديراً عالياً.

ووصف بوتين العلاقات بين البلدين بأنها «عملية وودية»، معتبراً أنها تسهم في تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية، كما نقل تحياته إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويأتي اللقاء في ظل تنامي التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، إذ أرسلت كوريا الشمالية قوات للقتال إلى جانب الجيش الروسي في منطقة كورسك عام 2024، فيما تتهم كييف بيونغ يانغ بتزويد موسكو بمزيد من الصواريخ والأسلحة لدعم عملياتها العسكرية.

ويُعد جو يونغ وون من كبار مساعدي كيم جونغ أون، وتأتي زيارته إلى موسكو قبل زيارة بوتين المرتقبة إلى الصين، حيث من المنتظر أن يعقد لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في تحرك دبلوماسي يأتي وسط تنسيق متزايد بين موسكو وبكين وبيونغ يانغ.

المصدر: وكالة يونيوز