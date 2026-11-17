توقعات بتكبد شركات الطيران أكثر من مليار دولار بسبب وقف حركة الطيران في الولايات المتحدة

من المنتظر أن يكبد قرار وقف تحليق الطائرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة يوم 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2026، بسبب عطل فني في نظام المراقبة الجوية، شركات الطيران أكثر من مليار دولار.



ويمثل ذلك ضربة مالية جديدة للقطاع الذي يعاني أصلا من ارتفاع أسعار الوقود وتراجع توقعات الأرباح.

وبحسب تحليل أعدته شركة “ريموند جيمس للإستشارات”، من المنتظر أن تخسر شركة “أمريكان أيرلاينز غروب” ما يصل إلى 354 مليون دولار من أرباحها المحتملة نتيجة قرار وقف التحليق، لتكون الأشد تضررا بين 9 شركات طيران أمريكية وكندية كبرى شملهم التحليل.

ووفقا للتحليل، تتراوح الخسائر المتوقعة لشركة “أمريكان أيرلاينز” بين 136 و354 مليون دولار، في حين تتراوح الخسائر المحتملة لشركة “دلتا أيرلاينز” بين 94 و244 مليون دولار، وخسائر “يونايتند أيرلاينز” بين 88 و229 مليون دولار.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء عن وزير النقل الأمريكي شين دافي قوله في إيجاز صحفي يوم الاثنين، إن اضطراب حركة الطيران يوم الجمعة الماضية كلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات.

وخلال الفترة من يوم الجمعة وحتى صباح الاثنين تم إلغاء أو تأجيل حوالي 19.4 ألف رحلة طيران قادمة أو مغادرة من المطارات الأمريكية بما يمثل حوالي 18% من إجمالي عدد الرحلات المجدولة خلال هذه الفترة، وفقا لبيانات شركة “سيريوم”.

وكانت شركة “أمريكان أيرلاينز” الأشد تضررا حيث ألغت أو أجلت حوالي 5888 رحلة طيران بما يمثل حوالي 23% من إجمالي رحلاتها المجدولة خلال الفترة المذكورة.

المصدر: وكالة بلومبرغ