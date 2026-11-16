العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش الايراني: اندلا ع حريق في ناقلة نفط مخالفة كانت تبحر في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز

اعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش الايرانيفي بيان:”قبل دقائق، اندلع حريق في ناقلة نفط مخالفة كانت تبحر في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز بعد إطفاء أنظمة الملاحة الخاصة بها، وذلك إثر اصطدامها بلغم بحري، ما أدى إلى تعرضها لأضرار جسيمة.

هذه الناقلة هي رابع ناقلة نفط تتعرض لأضرار خلال الـ24 ساعة الماضية شرق مضيق هرمز.

لا يتحقق أمن مضيق هرمز بالخطابات الرنانة والأكاذيب، بل إن العبور الآمن يتطلب الالتزام بقواعد الملاحة البحرية والتنسيق مع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

المصدر: العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش الايراني