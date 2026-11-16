المسودة الأولى لاتفاق “كوب31” تنذر بمفاوضات شاقة في الأيام المقبلة

نشر مفاوضون في محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب31) في تركيا اليوم الاثنين مسودة نص اتفاق بهدف إثارة النقاش ومحاولة تضييق الفجوات بين الدول بشأن استخدام الوقود الأحفوري وتمويل مكافحة تغير المناخ، قبل ​حلول نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وتتزايد المخاطر بعد عام شهد احتباسا حراريا عالميا تسبب في اندلاع حرائق ‌الغابات في أوروبا وذوبان كتل جليدية في نيبال مما أودى بحياة المئات، بينما تتراجع الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات فعلية بسبب أزمات أخرى، منها الحروب وارتفاع تكلفة المعيشة.

وقال وزير الطاقة وتغير المناخ الأسترالي كريس بوين، الذي يقود المفاوضات في إطار ترتيب الرئاسة المشتركة للمؤتمر مع تركيا، إن مسودة اليوم من ​18 صفحة وتحوي بنودا رفضتها بعض الدول بالفعل.

وأضاف بوين في مؤتمر صحفي “لأكون صريحا، إذا تحدثنا فقط عما نتفق عليه جميعا… ​فستكون الوثيقة قصيرة للغاية في هذه المرحلة المبكرة جدا من العملية”.

وتابع “نحتاج إلى المضي قدما، وهو ما ⁠يعني إجراء حوار حول الأمور التي تختلف الأطراف بشأنها تماما في الوقت الحالي، بهدف المساعدة في تقريب وجهات نظرهم للتوصل إلى ​اتفاق في الأيام المقبلة”.

وتهدف محادثات الأمم المتحدة السنوية بشأن المناخ إلى التوصل لتوافق في الآراء بين نحو 200 دولة حول قضايا تشمل ​مستقبل الوقود الأحفوري وتمويل الدول النامية وكيفية الاستجابة للتحذيرات العلمية بشأن ارتفاع درجات الحرارة العالمية. وتعقد المحادثات هذا العام في مدينة أنطاليا المطلة على البحر المتوسط وانطلقت في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني.

ويوم الجمعة الموعد النهائي الرسمي للتوصل إلى اتفاق، لكن مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة تجاوزت الموعد النهائي، ولعدة أيام ​أحيانا.

التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري

ذكر تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية يتجه بالفعل إلى تجاوز عتبة ​1.5 درجة مئوية، وهو مستوى يقول العلماء إن من شأنه الحد من أسوأ آثار تغير المناخ.

وتضمنت المسودة صياغتين تتعلقان بالوقود الأحفوري، المصدر الرئيسي لانبعاثات ‌الغازات المسببة ⁠للاحتباس الحراري.

وأعادت إحداهما التأكيد على الصيغة المتفق عليها عام 2023 بشأن “التحول بعيدا” عن استخدام الوقود الأحفوري، بينما تناولت الأخرى صيغة أكثر طموحا تتحدث عن “التخلص التدريجي” منه. ويمكن حذف كلاهما من الاتفاق النهائي.

وقال بوين “هذا واحد من بين العديد من العناصر التي ستثير ردود فعل قوية. هل سيبدو النص تماما كما هو في المسودة؟ لا. هل من المناسب أن تتضمن المسودة نقاشا حول الوقود الأحفوري؟ بالتأكيد”.

وأظهرت المسودة ​آراء متباينة بشأن هدف طرحته ​تركيا لزيادة حصة الكهرباء من ⁠الاستهلاك العالمي للطاقة إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035، وحول مقدار ما يتعين على الدول الغنية تقديمه لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع تغير المناخ.

دعم محدود لتعهد الذكاء الاصطناعي

خارج نطاق المفاوضات، أطلقت ​تركيا الدولة المستضيفة لمؤتمر (كوب31) تعهدا بشأن الذكاء الاصطناعي في محاولة لحشد الدعم لاتفاق طوعي ينص ​على ضرورة تطوير ⁠هذه التكنولوجيا بشكل مستدام وجعلها جزءا من الحل لمشكلة الاحتباس الحراري.

ويتزايد القلق بين النشطاء المعنيين بتغير المناخ من أن التوسع السريع في مراكز البيانات سيفاقم مشكلة زيادة انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فضلا عن الضغط على الموارد الأرضية والمائية والمعدنية وزيادة فواتير الكهرباء.

وقال مراد قوروم وزير ⁠البيئة ​والتطوير العمراني التركي الذي يترأس (كوب31) “لا بد من أن تكون الصناعة والتكنولوجيا جزءا لا ​يتجزأ من حل مشكلة المناخ”.

وأضاف “في الوقت نفسه، علينا ضمان أن يجري دعم النمو السريع للذكاء الاصطناعي ونشره بشكل مسؤول، واستخدامه لصالح الإجراءات المتعلقة بالمناخ”.

ولم توقع حتى الآن ​سوى تسع دول من بين نحو 200 دولة ممثلة في المحادثات على تعهد الذكاء الاصطناعي.

المصدر: رويترز