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    إصابة 8 فلسطينيين جراء دهسهم من مستوطن إسرائيلي في بلدة تقوع جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة

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