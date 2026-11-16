اليمن| محافظ عدن علي العزيبي: نطمئن أبناء عدن والمحافظات الجنوبية بأنهم في مأمن من أي استهداف للقوات المسلحة وندعوهم إلى عدم الانسياق وراء المخاوف والشائعات

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