الرئيس بري: متمسكون بالقرار 1701 واتفاق الإطار “مش وارد عندي”

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسك لبنان بالقرار الدولي 1701، مُشدّداً على أنّ “موقفه يتطابق مع موقفي رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وذلك عقب لقائه المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز”.

وقال الرئيس بري في حديث لصحيفة “النهار” الاثنين إن “اللقاء كان جيداً، وإنه كرر أمام والتز تمسّك لبنان بالقرار 1701″، مُعتبراً أنّه “يشكل امتداداً لاتفاقية الهدنة لعام 1949 والقرار 425”.

وأشار الرئيس بري إلى أن “والتز طرح إجراء تعديلات على القرار 1701″، ولفت إلى أنّ “إسرائيل تواصل خرق القرارات الدولية واستمرار عدوانها، وترفض الانسحاب من البلدات المحتلة، كما تمنع الأهالي من العودة إلى أراضيهم”. وأوضح أنه أبلغ المندوب الأميركي بهذه الوقائع.

ورداً على سؤال عن احتمال دخول التعديلات التي يعمل عليها والتز في مضمون “اتفاق الإطار”، أجاب بري “اتفاق الإطار مش وارد عندي”.

وفي شأن الحديث عن فرض “عقوبات” أميركية على شخصيات لبنانية، قال: “أسمع بهذه العقوبات منذ 12 سنة، ولا نعمل إلّا لمصلحة بلدنا”.

المصدر: صحيفة النهار