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    الرئيس بري في حديث صحافي: متمسكون بالقرار 1701 وموقفي يتطابق مع موقفي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام

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