آية الله قاسم: سجن العلماء مُنشِّط على خطّ الجهاد من أجل الإسلام والحريّة الشريفة والكرامة ونيل الحقوق بالكامل

اكد آيه الله الشيخ عيسى قاسم تعليقا على سجن العلماء ان “البحرين وشعبها المؤمن الحرُّ الشهم الأبيّ العزيز الغيور، لا يريد الحكم القائم فيها، المسيطر بالقوّة في ظلمٍ عظيم على الكبير والصغير، إلاّ أن تكون بلداً أسيراً، ولشعبها أن يكون شعباً ذليلاً من مجموعة من العبيد”.

واضاف “بلد وشعب يُراد له ذلك لابد أن يُسجَن أحراره، وأصحاب المبدئيّة العليا من طليعة علمائه، والطليعة البارزة من طلاب العلوم الدينيّة الجادّين المبدئيين فيه، وأن يُقبَر صوت الوعي والعزّة والكرامة والحريّة الطاهرة، وأن تغيب الكلمة الرساليّة والمربيّة على الحقّ والشجاعة والبذل في سبيله في الطوامير وغياهب السجون.

واضاف: محال على شعبنا المؤمن إلاّ أن يقاوم سياسة الاستعباد والاستحمار والتهميش وإنْ اشتدّت الصعاب. ومحال عليه أن يسكت على نهب حقوقه، ويتوقف أو يفتر في طريق المطالبة بها، أو يقنع بالقليل منها.

إنّه على عزم لا يتغيّر على مواصلة السعي لاستكمالها، شأنه في ذلك شأن أيّ شعب أصيل مبدئي رسالي شهم صلب غيور.

واكد ان سجن العلماء مُنشِّط على خطّ الجهاد من أجل الإسلام والحريّة الشريفة والكرامة، ونيل الحقوق بالكامل. نعم إنّه مُنشِّط لا مُثبِّط، ومُشجِّع لا مُجبِّن، ودافع لا مُخذِّل.

وقال سماحته: حياتنا بإسلامنا وحريّتنا وعزّتنا، وما به ذلك كلّه لا يُفرَّط فيه أبداً، ولا في أحدٍ من قادته ورجاله المضحّين في سبيله. والرابحون في كلّ جولات الصراع بكلّ تنوعاتها هم الساعون لمرضاة الله عزَّ وجلّ لا المحاربون لقدرته المطلقة، والظالمون لعباده، الساعون بالفساد في خلقه.