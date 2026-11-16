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    عربي وإقليمي

    مشاهد من عمليات استهداف التحشيدات التابعة للعدوان السعودي وآلياتهم في جبهات المضاربة ورأس العارة (قبل طردهم منها) بطائرات شواظ الانقضاضية

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