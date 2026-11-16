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    لبنان

    النائب فرنجية: حماية المودعين واستعادة الثقة بالقطاع المالي لا تنفصلان عن المحاسبة الفعلية ومكافحة الفساد

      التقى النائب طوني فرنجية الاثنين وزير المالية ياسين جابر، وجرى البحث في مشروع قانون الانتظام المالي وحماية حقوق المودعين، وضرورة تفعيل إجراءات المحاسبة ومكافحة الفساد.

      وفي خلال اللقاء، تم التأكيد على تطبيق القانون المتعلق بإخضاع المستفيدين من الدعم الحكومي للتدقيق المالي الجنائي، الصادر بناء على اقتراح من النائب فرنجية في العام 2021.

      وفي هذا السياق، أكد جابر “تعاقد وزارة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان مع شركة ألفاريز لإجراء التدقيق الجنائي، وذلك بناء على الآلية المشتركة بين وزارتي المالية والعدل لوضع القانون المُشار اليه موضع التنفيذ”.

      من جهته شدد فرنجية على أن “هذه الخطوة تشكّل مدخلاً أساسياً لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات”، مؤكداً أن “حماية المودعين واستعادة الثقة بالقطاع المالي لا تنفصلان عن المحاسبة الفعلية ومكافحة الفساد”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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