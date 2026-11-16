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    لقاء بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني ناقش التحديات والتهديدات القائمة التي تواجه السلام والأمن في المنطقة

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