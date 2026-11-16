حزب “الليكود”: ايزنكوت وتحالف اليسار يفضلون أولئك الذين يسعون إلى تدمير دولة “إسرائيل” على شريحة واسعة من الجمهور الصهيوني ولتحقيق هذه الغاية هم على استعداد للكذب والتحريض والتشهير لعرقلة تشكيل حكومة وحدة وطنية