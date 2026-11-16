بيان إدانة واستنكار صادر عن الهيئة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان بشأن جرائم العدوان بحق المدنيين والمدارس في مُحافظتي لحج وتعز

اشارت الهيئة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان الى ان “العدوان السعودي يعود من جديد، ليكتب بدماء أطفالنا ونسائنا فصلاً جديداً من فصول إجرامه الأسود، الذي لا ينتهي، ولا يعرف للإنسانية معنى، ولا للدين حُرمةً، ولا للقانون الدولي قيمةً”.

وقالت “في لحج شنَّ طيران العدوان السعودي الغادر، غارتين وحشيتين استهدفتا مدرسةً في مُديرية المقاطرة، مدرسةً للعلم، لا ثُكنةً، ولا مُعسكراً، مدرسةً يجلس فيها أبناؤنا ليتعلموا الحرف والكلمة، فإذا بالعدوان يحولها إلى رُكامٍ ونارٍ ودمٍ، ويرتفع على إثرها شهيد، ويسقط جريح، وتُروع مئات الأطفال الذين كانوا يحلمون بغدٍ أفضل”. وتساءلت “أي جريمة هذه؟! مدرسة تُقصف بالطائرات؟! أين العالم؟! أين الأمم المتحدة؟! أين مَن يدَّعون حماية الطفولة والتعليم؟!”

واضافت “في تعز، وفي ذات اليوم الأسود، شنَّ طيران العدوان السعودي غارةً إجراميةً أخرى، استهدفت منطقة السنبة بمُديرية الشمايتين، فأصابت امرأةً وطفلةً بجُروحٍ بالغةٍ، في استهدافٍ مُباشرٍ ومُتعمَّد للمدنيين العُزَّل في بيوتهم وقُراهم.فما ذنب الطفلة والمرأة؟؟ ذنبهما الوحيد أنهما يمنيتان، حُرَّتان، رفضتا الركوع والخضوع للعدوان السعودي”.

ووضعت الهيئة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان “هاتين الجريمتين أمامَ الرأي العام المحلي والدولي”، مؤكدة “وبصوتٍ يزلزل عروش الطغاة، أن هذه ليست حرباً، هذه إبادة استهداف المدارس، وقصف الأطفال والنساء، ليس عملاً عسكريَّاً، وليس خطأً عابراً، بل هو جريمة حرب مُكتملة الأركان، وجريمة ضدَّ الإنسانية، وإرهاب دولة مُنظم، يرتكبه نظامٌ سعوديٌّ مُجرمٌ، مدعُومٌ بالسلاح الأمريكي والغطاء الغربي، فمَن يقصف مدرسةً في المقاطرة، ويقتل طفلةً في الشمايتين، لا يمكن أن يكون شريكاً للسَّلام، بل هو مُجرمُ حربٍ يجب أن يُحاكم، ويُحاسب، ويُدان، لا أن يُكافأ ويُستقبل في المحافل الدولية”.

ورأت “إن صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان، أمامَ قصف المدارس وقتل الأطفال، هو صمتٌ مُخزٍ، وتواطؤ مفضُوح، وخيانة لكل القيم التي يدَّعونها. لو كان هذا القصفُ في دولةٍ غربيةٍ، لقامتِ الدُّنيا ولم تقعد، لكن لأن الدَّم يمني، ولأن الضَّحية طفل يمني، أصبح الدَّم رخيصاً في عيونهم”.

وطالبت “الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بإدانةٍ فوريةٍ وصريحةٍ لهاتين الجريمتين، وتسمية المُجرم باسمه: النظام السعودي، وبفتح تحقيقٍ دوليٍّ مُستقلٍّ وشفَّافٍ في استهداف مدرسة المقاطرة ومنطقة السنبة، وجميع جرائم استهداف المدنيين، وإحالة قادة العُدوان السعودي إلى المحكمة الجنائية الدولية، كمُجرمي حرب، لا تسقط جرائمُهم بالتقادُم، كما طالبت الهيئة بوقفٍ فوريٍّ لبيع الأسلحة للنظام السعودي، التي تُستخدم لقصف مدارسنا وقتل أطفالنا، وتعويضٍ عادلٍ لأسر الشُّهداء والجرحى، وجبر الضَّرر الكامل للمُتضررين”.

وأكدت الهيئة “أنها ستقوم بتوثيق هاتين الجريمتين بالصُّور والتقارير والشهادات الميدانية، ورفعها إلى كافة الهيئات الحقوقية والقضائية الدولية، ولن نسمح بأن تمر هذه الجرائم مُرور الكِرام، ولن نصمت، ولن نُساوم، ولن نبيع دماء شُهدائنا”.