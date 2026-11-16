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   6 جمادى الآخرة 1448   
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    الصحة بغزة: وصل إلى مستشفيات القطاع خلال ال 24 ساعة الماضية 3 شهداء و7 إصابات

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