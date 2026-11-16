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    عربي وإقليمي

    من مجزرة الشرية إلى النكف القبلي.. بني حُشَيْش تجدد موقفها وإسنادها

      من مجزرة الشرية التي ارتكبها طيران العدوان السعودي في مديرية بني حشيش شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، إلى ميادين الموقف.

      بقضها وقضيضها نفرت قبيلة بني حشيش بموقف قبلي واسع، تعبيراً عن غضبها إزاء الجريمة السعودية، وتأكيداً على أن دماء الضحايا ليست شأناً يخص أسرهم وحدها، بل قضية قبيلة ومجتمع وبلد بأكمله.

      ولا تقف دلالات هذا الحضور الواسع عند حدود التضامن والاستنكار؛ فالقبيلة اليمنية تمثل أهم روافد الصمود اليمني، بما تقدمه من قوافل الرجال والمال والسلاح دعماً للقوات المسلحة، وهو ما يجعل موقف بني حشيش امتداداً لدورها الوطني في مواجهة العدوان والثأر لدماء الشهداء من النساء والأطفال.

      وتحمل الوقفة رسالة واضحة بأن استهداف المدنيين لا ينال من تماسك المجتمع، وأن مجزرة الشرية التي خلفت أكثر من ثمانين شهيداً وجريحاً جلهم أطفال ونساء، لن تزيد القبيلةَ إلا تمسكاً بموقفها ودورها في إسناد صمود اليمن.

      المصدر: موقع المنار

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