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    فلسطين المحتلة

    آخر الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وتفاصيلها مع مراسلنا ناصر الشرقاوي من القطاع

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