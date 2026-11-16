الملك السعودي يعفي قائد التحالف العسكري من منصبه

أعفى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الاثنين قائد التحالف العسكري الذي يقود الحرب ضد اليمن فهد السلمان من منصبه، على ما أفاد الإعلام الرسمي.

وجاء ذلك غداة تقدم القوات المسلحة اليمنية في مناطق على تخوم عدن، مقر الحكومة المدعومة سعوديا، وانسحاب القوات الموالية للسعودية من مناطق جديدة مطلة على باب المندب.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمرا ملكيا جاء فيه “أولا يعين الفريق الركن فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان مستشارًا لسمو وزير الدفاع للشؤون العسكرية. ثانيًا: يكلف الفريق الأول الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة بالإضافة إلى عمله”.

وخلال الأسابيع الماضية منيت القوات المدعومة سعوديا بخسائر كبيرة وانسحبت من أراض واسعة بعد هجوم مباغت لقوات حكومة صنعاء، ما مكنّ “أنصار الله” من السيطرة على الساحل الغربي لليمن ومنطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي.