الصحة تطلق حملة للتوعية بسرطان الرئة: 24.4 بالمئة من طلاب المدارس يستخدمون السجائر الإلكترونية

أطلقت وزارة الصحة العامة، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان، الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الرئة لعام 2026، تحت شعار «حقيقة مش تحذير: التدخين يسبب سرطان الرئة»، في ظل مؤشرات مقلقة بشأن انتشار التدخين بين المراهقين، فيما أعلن وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين خطوات لتعزيز خدمات الإقلاع عن التدخين ودراسة إمكان الكشف المبكر للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وجرى إطلاق الحملة خلال لقاء في مقر الوزارة، بحضور ناصر الدين، وعضو لجنة الصحة النيابية فادي علامة، ورئيس الخطة الوطنية لمكافحة السرطان الدكتور عرفات طفيلي، ونقيبة الممرضات والممرضين عبير الكردي علامة، إلى جانب أطباء واختصاصيين وممثلي الجهات المعنية ووسائل الإعلام.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على مخاطر التدخين، بما يشمل السجائر التقليدية والنرجيلة والسجائر الإلكترونية والتبغ المسخّن، إضافةً إلى التدخين السلبي، وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والإقلاع عن التدخين، والحد من تعرّض الأفراد، ولا سيما الأطفال والشباب، لمخاطر هذه المنتجات.

مؤشرات مقلقة بين طلاب المدارس

تأتي الحملة في ضوء نتائج المسح العالمي لصحة الطلاب في المدارس، الصادر عن وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية لعام 2024، والذي أظهر انتشار استخدام منتجات التبغ بين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً.

وبيّن المسح أن 28.6 بالمئة من الطلاب استخدموا منتج تبغ واحداً على الأقل خلال الأيام الثلاثين السابقة، بنسبة 30.8 بالمئة بين الذكور و26.7 بالمئة بين الإناث.

وبلغت نسبة مدخّني السجائر التقليدية 16.3 بالمئة، بواقع 20.9 بالمئة بين الذكور و12.5 بالمئة بين الإناث، فيما وصلت نسبة مستخدمي السجائر الإلكترونية و«الفايب» إلى 24.4 بالمئة، بواقع 29.5 بالمئة بين الذكور و20 بالمئة بين الإناث. كما أظهر المسح أن 6.7 بالمئة من المراهقين الذكور و2.7 بالمئة من الإناث يدخّنون النرجيلة.

وتشير هذه النتائج إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية بات أكثر انتشاراً بين المراهقين من تدخين السجائر التقليدية.

وبحسب التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية، قد تحتوي منتجات، بينها السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين، على تراكيز مرتفعة ومتفاوتة من النيكوتين، مع غياب توحيد واضح للوسم والتصريح عن المحتوى، بما قد يضلّل المستهلكين.

وأظهر المسح أيضاً أن نحو 90 بالمئة من الطلاب الذين اشتروا السجائر من المتاجر لم يُرفض بيعها لهم بسبب صغر سنّهم. وتعكس هذه الأرقام الحاجة إلى تعزيز الرقابة على بيع منتجات التبغ للقاصرين، وتفعيل دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات التربوية في حماية الأجيال الجديدة من التدخين والتدخين السلبي.

ناصر الدين: الوقاية والكشف المبكر أساس المواجهة

أكد ناصر الدين أن سرطان الرئة يشكّل تحدياً صحياً يتطلب تضافر الجهود الرسمية والطبية والمجتمعية، مشدّداً على أن مسؤولية الوزارة لا تقتصر على علاج المرض، بل تبدأ بالوقاية منه.

وأشار إلى أهمية تعزيز الثقافة الصحية وتشجيع المواطنين على عدم الاستهانة بالأعراض التنفسية المستمرة، ومراجعة المراكز الطبية المختصة عند الحاجة، لافتاً إلى أن التشخيص المبكر قد يسهم في تحسين فرص العلاج والحد من المضاعفات.

وأوضح أن الوزارة بدأت خطوات عملية، منها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين، لتكون إطاراً وطنياً للتنسيق بين الجهات المعنية ووضع خطة استراتيجية بالتعاون مع الشركاء المحليين.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تجهيز عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق اللبنانية وتدريب كوادرها على تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين، تمهيداً لبناء برنامج وطني مستدام ومتاح ضمن الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب تعزيز الإجراءات التنظيمية والرقابية، ومنها إصدار مرسوم التحذيرات الصحية المصوّرة على علب التبغ.

وكشف ناصر الدين أن الوزارة بدأت دراسة إمكان اعتماد الكشف المبكر للفئات الأكثر عرضة للإصابة، باستخدام التصوير الطبقي المحوري بجرعة منخفضة، استناداً إلى المعطيات والإمكانات المتوافرة.

وأكد أن الوزارة حرصت، رغم التحديات الكبيرة التي مرّ بها لبنان، على استمرار حصول مرضى السرطان على العلاج وتأمين الأدوية الأساسية، والعمل على توسيع البروتوكولات العلاجية وتحسين قدرة النظام الصحي على الاستجابة لاحتياجاتهم.

وشدّد على أن حماية الأجيال الشابة من التدخين والتدخين السلبي مسؤولية مشتركة، داعياً إلى تكثيف التوعية وتطبيق القوانين التي تحدّ من انتشار منتجات التبغ، وتطوير الخدمات الصحية لضمان حصول المرضى على الرعاية والعلاج المناسبين.

طفيلي: مقاربة متكاملة واستمرارية للبرامج

من جهته، شدّد طفيلي على ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة لمواجهة سرطان الرئة، ترتكز على الحد من عوامل الخطر وتعزيز الكشف المبكر وتحسين مسارات متابعة المرضى وعلاجهم.

وأشار إلى أهمية تطوير التنسيق بين المؤسسات الصحية والجهات المعنية لتوحيد الجهود وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمصابين.

وأكد أن نجاح الخطة الوطنية لمكافحة السرطان يرتبط باستمرارية البرامج الصحية وتقييم نتائجها، وتوفير الإمكانات اللازمة لتوسيع الخدمات الطبية، بما يضمن وصول المرضى إلى التشخيص والعلاج والمتابعة وفق المعايير الطبية المعتمدة.

عون باشا: تطورات علاجية وأهمية للتشخيص الدقيق

بدورها، أكدت المتخصصة في الأمراض الصدرية والعناية المركزة الدكتورة زينة عون باشا أهمية الوقاية والتشخيص المبكر، مشيرةً إلى أن سرطان الرئة قد لا يُظهر أعراضاً واضحة في مراحله الأولى، ما يستدعي تعزيز الوعي بعلاماته وعوامل الخطورة المرتبطة به.

وشدّدت على أن التدخين والتدخين السلبي من أبرز عوامل الإصابة، إلى جانب تلوّث الهواء والعوامل البيئية والمهنية، لافتةً إلى أهمية الإقلاع عن التدخين وإجراء الفحوص المناسبة، ولا سيما التصوير الطبقي المحوري بجرعة منخفضة للفئات الأكثر عرضة، وفق المعايير الطبية.

وسلّطت الضوء على تطورات علاج سرطان الرئة، بما فيها العلاجات الموجّهة والعلاج المناعي، مؤكدةً أهمية التشخيص الدقيق والتعاون بين الاختصاصات الطبية لتوفير العلاج الأنسب لكل مريض وتحسين جودة حياته.

واعتبرت أن مكافحة المرض مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون القطاع الصحي والمؤسسات والإعلام لتعزيز الوقاية والتوعية وتحسين فرص التشخيص والعلاج.

الفن والدراما في خدمة التوعية

وأشارت نسرين ظواهرة إلى أهمية توظيف الفن والإنتاج الدرامي في خدمة القضايا المجتمعية والإنسانية، معتبرةً أن العمل الفني يتجاوز الترفيه ليشكّل وسيلة مؤثرة لنشر الوعي وإحداث تغيير إيجابي.

وأكدت أن شراكة «الصباح» مع وزارة الصحة العامة تعكس أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لتسليط الضوء على القضايا الصحية، مشيرةً إلى دور الإعلام والفن في إيصال الرسائل التوعوية إلى مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز الوعي بمخاطر التدخين والتدخين السلبي، والدعوة إلى احترام القوانين التي تحمي الصحة العامة.

تجربة شخصية ورسالة للإقلاع عن التدخين

وشاركت ضحى زين تجربتها مع سرطان الرئة، مستعيدةً رحلة تشخيصها وعلاجها التي بدأت عام 2020، وعودة المرض عام 2024.

وتحدّثت عن ندمها على الاستمرار في التدخين رغم التحذيرات الطبية المتكررة، مؤكدةً أن تجربتها دفعتها إلى توجيه رسالة للمدخنين بضرورة الإقلاع وعدم انتظار الإصابة بالمرض لاتخاذ القرار.

كما تناولت الأثر النفسي والاجتماعي للمرض على عائلتها وأبنائها، مشدّدةً على أهمية الدعم العائلي والوقاية والتوعية. وشكرت طبيبها المعالج الدكتور عرفات طفيلي على متابعته وإصراره المستمر على تشجيعها على الإقلاع عن التدخين.

إجراءات لتعزيز مكافحة التبغ والسرطان

وتشمل الإجراءات الوطنية التي تعمل عليها وزارة الصحة العامة صدور مرسوم التحذيرات الصحية المصوّرة على علب منتجات التبغ، وإعادة إطلاق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، وتدريب مراكز الرعاية الصحية الأولية على تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين، تمهيداً لبناء برنامج وطني مستدام.

كما تشمل معالجة الثغرات التنظيمية المتعلقة بمنتجات التبغ والنيكوتين الحديثة، ومنها السجائر الإلكترونية والتبغ المسخّن وأكياس النيكوتين.

وعلى مستوى مكافحة السرطان، تتضمّن الجهود العمل على تفعيل البرنامج الوطني للسرطان رسمياً، إلى جانب توسيع البروتوكولات العلاجية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام