«الريجي» تنهي تسلّم تبغ الجنوب وتوزّع مساعدات على أكثر من 3600 مزارع

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك «الريجي» انتهاء عملية تسلّم محاصيل التبغ من مزارعي الجنوب، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها البلدات الجنوبية، بالتزامن مع توزيع مساعدات نقدية على المزارعين الذين تعذّر عليهم زراعة موسم 2026، استفاد منها حتى تاريخه أكثر من 3600 مزارع.

وأكدت «الريجي»، في بيان، أنها تمكّنت من إنجاز عملية تسلّم المحاصيل على أفضل نحو، ولا سيما محاصيل بلدة رميش والجوار داخل المنطقة المحتلة.

وأوضحت أن شراء المحاصيل جرى بتعاون تام بينها وبين المزارعين الذين عانوا الآثار المدمّرة لعدوان الاحتلال على بلداتهم وأراضيهم ومحاصيلهم، مؤكدةً سعيها إلى تأمين أفضل الظروف لهم من النواحي كافة.

وأشار البيان إلى أن المزارعين أعربوا عن ارتياحهم إلى سير العملية، وشكروا «الريجي» ورئيسها ومديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي على الدعم والتسهيلات المقدّمة.

وكان سقلاوي قد وجّه بضرورة مساعدة المزارعين على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرّون بها، مشدّداً على إنجاز العمل في إطار العلاقة التكاملية معهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام