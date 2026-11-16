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   6 جمادى الآخرة 1448   
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    الرئيس بري : “إسرائيل” لم تلتزم في أي لحظة بوقف إطلاق النار بل تواصل إحتلالها للأراضي وتستمر في اتباع سياسة الارض المحروقة والتدمير الممنهج للقرى والمنازل

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