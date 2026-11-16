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   6 جمادى الآخرة 1448   
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    الرئيس بري : إستمرار الاحتلال وسياساته وغاراته يمثل الانتهاك الوحيد للسيادة والعائق الحقيقي أمام انتشار الجيش والحائل امام عودة الاهالي وتحقيق الاستقرار في لبنان

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