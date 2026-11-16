دراسة: استراتيجية إيران في إدارة الحرب – هندسة المواجهة والتقويض الممنهج

إبراهيم شمس الدين

تحديد ملامح القضايا الإستراتيجية الإيرانية، هي مفتاح منهجي لوضع الأهداف الإستراتيجية للجمهورية الإسلامية في إيران، ومنها الأهداف الإستراتيجية العسكرية التي يُستنبط منها أداء العقيدة (المدرسة) القتالية. وبحسب تتبّع المنظومة الفكرية والسياسية للجمهورية الإسلامية خلال أكثر من عقد يمكن إستشراف أن هذه القضايا الإستراتيجية تتمحور حول:

تأصيل وترسيخ موقع ودور الولي الفقيه كقائد أعلى. الوحدة الوطنية الداخلية. حفظ وجود الجمهورية الإسلامية وحفظ نظامها القائم (المبادىء)، مما يستتبع العمل على:

القدرة على التنبؤ

التصنيع العسكري وبناء الإقتدار والإكتفاء الذاتي على مختلف المستويات

الصمود الإقتصادي.