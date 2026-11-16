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    عربي وإقليمي

    وضعية استراتيجية: وحدة الساحات وتشكيل النظام الإقليمي الجديد

      أشاد قائد الثورة الإسلامية خلال لقائه كبار قادة القوات المسلحة، في 31 تشرين الأول 2026، بصمود جبهة المقاومة الواعي وثباتها في مختلف البلدان، مشيرًا إلى أنّ «وحدة الساحات» تمثّل متغيرًا حاسمًا ذا تأثير استراتيجي في رسم ملامح النظام السياسي والأمني الجديد في غربي آسيا. وأعرب عن أمله في أن يشكّل هذا النظام الجديد أرضيةً لتعزيز اتحاد شعوب الدول الإسلامية وحكوماتها، بما يمهّد لتأسيس الحضارة الإسلامية الجديدة. وبهذه الكلمات الواضحة، أطلق السيد القائد مجتبى الخامنئي فرضية بيّنة وثبوتية بصيغة علمية لافتة: “وحدة الساحات متغير حاسم ذو تأثير استراتيجي في تشكيل النظام السياسي والأمني الجديد في غرب آسيا”. فماذا أسهمت وحدة الساحات؟ وما هو شكل النظام الأمني الذي تسهم فيه؟ وما هي العقبات المانعة؟ وما هي سياسات العدو في منع وحدة الساحات؟ وما هي المتغيرات التي حصلت إلى جانب وحدة الساحات؟ الإجابة في هذه الورقة.

      وحدة الساحات وتشكيل نظام أمني وسياسي النسخة المطلوبةتنزيل

      المصدر: مركز الإتحاد للأبحاث والتطوير

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